أخبار التوك شو.. أحمد موسى: نمتلك قوة ضاربة في القوات المسلحة.. فتاة المنصورة تكشف تفاصيل واقعة التحرش.. والأرصاد تحذر

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
التمساح الطائر.. أحمد موسى: نمتلك قوة ضاربة في القوات الجوية والبحرية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية نفذت تدريبا قتاليا في البحر المتوسط، مضيفا:" الجيش ينفذ التدريبات بشكل دوري".
دخلت كلية الحقوق صدفة.. مرتضى منصور يكشف عن مهنته قبل العمل فى المحاماة
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه كان من أوائل دفعته عام 1974 حقوق عين شمس، مشيرا إلى أنه التحق بكلية الحقوق عن طريق الصدفة، خاصة أنه كان رئيس جمعية الصحافة بالكلية.
خيرت الشاطر فى تسجيل مسرب: هنضحى بـ أى حد مقابل الحكم
كشفت الإعلامية أمانى الخياط، دور خيرت الشاطر، عضو جماعة الإخوان الارهابية، قائلة:" الشاطر المحرك الفعلى للتنظيم الإرهابي".
وعرضت أمانى الخياط، تسجيلا صوتيا مسربا لعضو جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، يقول من خلاله إن الهدف الرئيسى للجماعة حكم مصر.
فايز السراج يحتفل برأس السنة في لندن.. وأحمد موسى: أحلى جهاد
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد وجود فايز السراج في لندن للاحتفال بليلة رأس السنة، تاركا ليبيا بكل مشاكلها وأزماتها.
وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، ساخرا:" السراج راح يجاهد في لندن واحلى جهاد متواجد في لندن".
المسماري يتوعد السراج: لن يفلت من العقاب هو وزمرته
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الغالبية العظمى من المدن الليبية إنتفضت رفضا للتدخل التركي.
وتابع السمارى خلال كلمته المذاعة عبر قناة إكسترا نيوز، إن معركة طرابلس ليست معركة الجيش وحده وإنما معركة الليبيين جميعا.
فى أول تعليق لها.. فتاة المنصورة تكشف تفاصيل واقعة التحرش
قالت زهرة، ضحية التحرش بالمنصورة، والمعروفة إعلاميا بفتاة المنصورة، إنها معتادة على السهر بهذا الشارع بالمنصورة، وكان أقصى ما تتعرض له المعاكسات، على حد وصفها.
الأرصاد تحذر من عدم استقرار جديد في الأحوال الجوية
قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ويصل إلى حد الصقيع في شمال الصعيد ووسط سيناء.
الليبيون يستقبلون مليشيا أردوغان والسراج بالحجارة
عرض الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، مقطع فيديو يرصد استقبال الشعب الليبي للمليشيات التابعة لأردوغان والسراج بالحجارة .
التمساح الطائر.. أحمد موسى: نمتلك قوة ضاربة في القوات الجوية والبحرية
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية نفذت تدريبا قتاليا في البحر المتوسط، مضيفا:" الجيش ينفذ التدريبات بشكل دوري".
دخلت كلية الحقوق صدفة.. مرتضى منصور يكشف عن مهنته قبل العمل فى المحاماة
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه كان من أوائل دفعته عام 1974 حقوق عين شمس، مشيرا إلى أنه التحق بكلية الحقوق عن طريق الصدفة، خاصة أنه كان رئيس جمعية الصحافة بالكلية.
خيرت الشاطر فى تسجيل مسرب: هنضحى بـ أى حد مقابل الحكم
كشفت الإعلامية أمانى الخياط، دور خيرت الشاطر، عضو جماعة الإخوان الارهابية، قائلة:" الشاطر المحرك الفعلى للتنظيم الإرهابي".
وعرضت أمانى الخياط، تسجيلا صوتيا مسربا لعضو جماعة الإخوان الإرهابية خيرت الشاطر، يقول من خلاله إن الهدف الرئيسى للجماعة حكم مصر.
فايز السراج يحتفل برأس السنة في لندن.. وأحمد موسى: أحلى جهاد
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد وجود فايز السراج في لندن للاحتفال بليلة رأس السنة، تاركا ليبيا بكل مشاكلها وأزماتها.
وعلق الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، ساخرا:" السراج راح يجاهد في لندن واحلى جهاد متواجد في لندن".
المسماري يتوعد السراج: لن يفلت من العقاب هو وزمرته
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الغالبية العظمى من المدن الليبية إنتفضت رفضا للتدخل التركي.
وتابع السمارى خلال كلمته المذاعة عبر قناة إكسترا نيوز، إن معركة طرابلس ليست معركة الجيش وحده وإنما معركة الليبيين جميعا.
فى أول تعليق لها.. فتاة المنصورة تكشف تفاصيل واقعة التحرش
قالت زهرة، ضحية التحرش بالمنصورة، والمعروفة إعلاميا بفتاة المنصورة، إنها معتادة على السهر بهذا الشارع بالمنصورة، وكان أقصى ما تتعرض له المعاكسات، على حد وصفها.
الأرصاد تحذر من عدم استقرار جديد في الأحوال الجوية
قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا في درجات الحرارة ويصل إلى حد الصقيع في شمال الصعيد ووسط سيناء.
الليبيون يستقبلون مليشيا أردوغان والسراج بالحجارة
عرض الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، مقطع فيديو يرصد استقبال الشعب الليبي للمليشيات التابعة لأردوغان والسراج بالحجارة .