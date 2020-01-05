رى أسوان تواصل تنفيذ السدة الشتوية

تواصل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان إستعداداتها لتنفيذ فترة السدة الشتوية من خلال تجهيز الترع والمصارف والمجارى المائية لتكون فى أتم جاهزيتها خلال هذه الفترة .



وفى هذا الإطار قال المهندس محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بأنه تمت عملية تأهيل ترعة الرديسية بهندسة إدفو شرق ، وأيضًا عملية تأهيل وادى الصعايدة بهندسة الصعايدة ، بجانب إجراء عملية تأهيل ترعة دراو الرئيسية بهندسة أسوان ، وعملية تأهيل ترعة وادى النقرة بهندسة وادى النقرة ، بالإضافة إلى عمليات صيانة المجارى المائية بهندسات الرى بكوم أمبو وإدفو وأسوان ونصر النوبة .



وقال محمد عبد الرؤوف إن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان قامت بالبدء فى إستكمال الأعمال بعقد رقم 1 و 2 لأعمال تأهيل وادى الصعايدة الرئيسية ، وكذلك أعمال تأهيل ترعة وادى الرديسية وأعمال تأهيل ترعة دراو ، كما جارى تنفيذ أعمال التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيا من ترعة جانبية كاسل بكوم أمبو وتطهير وصيانة التغطيات بهندسة السلسلة وأعمال دهان ومراشمة وصيانة بوابات الترع والقناطر بدائرة الإدارة .



وأشار إلى أن الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان تقوم بتنفيذ السدة الشتوية إعتبارًا من الفترة من بداية شهر يناير المقبل وحتى الـ15 من نفس الشهر ، وخلال تلك الفترة من المقرر أن يتم تنفيذ العديد من الأعمال خلال فترة السدة الشتوية وتشمل كافة زمام هندسات الرى بمحافظة أسوان .



وتابع أن الجهود تشمل صيانة المجاري المائية، وإزالة الحشائش بكافة أنواعها ميكانيكيًا من مجارى الرى والصرف، وتنفيذ أعمال التطهير داخل السحارات وكبارى المواسير والتغطيات والبرابخ، وتشمل الأعمال خلال فترة السدة الشتوية إعادة تأهيل الترعة الرئيسية بوادى الصعايدة، وإعادة تأهيل ترعة وادى النقرة الرئيسية، وإعادة تأهيل ترعة وادى الرديسية، واستكمال تأهيل ترعة دراو الرئيسية .



جدير بالذكر أن السدة الشتوية، إجراء سنوى تنفذه وزارة الموارد المائية والرى، منذ إنشاء السد العالى، حيث تقوم بحبس المياه عن المجارى المائية خلال فترة معينة لإجراء الصيانة الدورية لشبكات الرى والصرف .