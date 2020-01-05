وزير النقل: المناطق اللوجيسيتية من أهم متطلبات العصر الحديث

هنأ وزير النقل كامل الوزير خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من حاملي رسالة الماجيستير في التخصصات اللوجيستية المختلفة - فرع القاهرة، واصفا إياهم بالكوكبة المتميزة .



جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، باحتفالية الأكاديمية بتخريج دفعة جديدة من طلبة معهد النقل الدولي واللوجستيات من حاملي رسالة الماجيستير، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ورئيس محكمة الجنايات المستشار سامح عبد الحكم، ورئيس الأكاديمية إسماعيل فرج ، ونائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي علاء عبد الباري، وعميد معهد النقل الدولي واللوجستيات - فرع القاهرة الدكتورة بركسال المليجي.



وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس الأكاديمية، وجميع أعضاء هيئة التدريس لما يبذلونه من جهودٍ دؤوبة، في سبيل تحقيق هذا الصرح التعليمي العربي العريق لرسالته وأهدافه النبيلة، قائلا "هنيئًا للأكاديمية بخريجيها، اليوم هو نهاية مرحلة التحصيل الدراسي، لكنّه بداية مرحلة جديدة، هي مرحلة التطبيق والبحث في عصر بات فيه التطور العلمي سريع الوتيرة".



وأكد الوزير أهمية دراسة اللوجستيات والقانون الدولي في وقت أصبحت فيه المناطق اللوجيسيتية من متطلبات العصر الحديث، وفي ظل ما لها من تأثير في تعظيم الموارد.



من جانبه، قال المصيلحي- في كلمته "إنكم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة جديدة، هي مرحلة تحمل المسؤولية، التحدي، والمنافسة والإنجاز، وبهذه المناسبة أتقدم إليكم وإلى ذويكم ، بأخلص التهاني وأصدقها"، مضيفا أن الارتقاء بالعملية التعليمية ومخرجاتها يشكل ركيزة أساسية في مجال التنمية البشرية وبناء القدرات القادرة على مواصلة مسيرة التنمية والبناء لخير الوطن ومستقبله.



وتابع: إنه نتيجة للتطور في عصر المعرفة أو الثورة المعلوماتية التي نعيشها، فإننا دخلنا عصر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الأمور ستتطور مستقبلا في مختلف المجالات والتخصصات.



بدوره، قال رئيس محكمة الجنايات المستشار سامح عبد الحكم - في كلمته - إنه "لمن دواعي سروري البالغ أن أكون معكم جميعا اليوم..يجب عليكم أن تشعروا بالفخر والاعتزاز فهذا يومُ تسترجع فيه الذكريات وتسوده أجواء مميزة"، مشيدا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وأعضاء هيئة التدريس، والمستوى المتقدم للطلاب والدارسين بالأكاديمية حتى أصبحت صرحا عربيا متميزا.



من جانبه، قال إسماعيل فرج "يشرفني أن أتذوّق اليوم طعم الفرحة والسعادة في أعين كل طالب من خريجينا لحظة تخرجه، مضيفا " تحتفي الأكاديمية اليوم بتخريج دفعة جديدة من أبناءها، من حاملي رسالة الماجيستير في التخصصات اللوجيستية المختلفة ينتمون إلى جنسيات ٥ دول هي مصر، والعراق، وكينيا، وليبيا، واليمن.



وأشار إلى الجهود التي تبذلها الأكاديمية؛ من أجل أبنائها إداريا وتعليميا، من خلال المنهجية التي أسهمت بدور حيوي في سبيل تحقيق أهدافهم التعليمية، ومن ثم تحقيق أهدافهم العملية، مهنأ أولياء أمور الخريجين والخريجات على ما بذلوه من جهود وتعب؛ ليقطفوا اليوم ثمار ذلك الجهد، من أجل أن يروا أبناءهم لحظة التخرج، ويشاركونهم الفرحة والبهجة.



وثمن فرج جهود الأساتذة الذين قدموا كل ما لديهم من علم ومعرفة لطلابهم وعملوا على تدريبهم وتعليمهم في مختلف البرامج والمناهج، متناولا جهود الأكاديمية في تعزيز تعاونها الدولي، بالشراكة مع جامعات رائدة في مختلف التخصصات العلمية.