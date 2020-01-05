طرح تيزر فيلم الصندوق الأسود لـ منى زكى

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الصندوق الأسود تيزر العمل، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.



وتقدم منى زكى دور امرأة حامل تتعرض لأمر ما صعب، تتعامل معه بغريزة البقاء على قيد الحياة.



يذكر ان منى زكى تقوم ايضا بتصوير دورها فى فيلم "العنكبوت" مع احمد السقا وهو من تاليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.