الأيدي المرتعشة لا تصنع النصر.. مليشيا الحوثي توجه تحذيرا لـ إيران

وجهت مليشيا الحوثي الإرهابي في اليمن تحذيرا غير مسبوق لإيران، الراعي والممول الرئيسي لها.



حذر محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا في المليشيا، إيران من التأخر في الرد على اغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني.



وقال: "إيران بما تملكه ليست عاجزة عن الرد، لكن التأخير في الرد ليس في صالحها والنفس الطويل في الرد لا يخدمها".



وأضاف:"أن من يفهم الأولويات يعرف أهمية التحرك السريع والمسؤول فعليا بعيدا عن حرب التصريحات".



وتابع:"السلام لا يصنعه الضعفاء ولا تكسب النصر الأيدي المرتعشة".



وكانت كتائب حزب الله العراقية، دعت الامن العراقي إلى الابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن ألف متر ابتداء من مساء الأحد.