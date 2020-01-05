مديرة صحة أبشواي الفيوم تعقد اجتماعا عاجلا لمتابعة حالات فيروس سي

عقدت الدكتورة مايسة رجائي عبد الحميد مديرة الادارة الصحية بابشواى اجتماعا عاجلا مع فريق فحص مبادرة فيروس سي.



ضم الاجتماع عددا من الممرضات والرائدات ومدخلى البيانات المشاركين فى الفحص وبحضور فريق الإشراف بالإدارة، وتناول الاجتماع شرح طريقة عمل عينة عشوائية لعدد محدد من المواطنين لمن تم عمل التحليل لهم من قبل اثناء عمل المبادرة للتأكيد ومتابعة حالتهم الصحية وعدم اصابتهم بالفيروس ، أو حدوث انتكاسة مرة اخري للحالات التى تم علاجها ، مع التأكيد بضرورة وجود بطاقة الرقم القومى ورقم التليفون للحالات التى يتم متابعتها من ١٨ سنة وحتى ٦٥ سنة .



وفى سياق متصل ذكرت الدكتورة مايسة ان الحالات التى لم يتم عمل إجراء الفحص الطبى لها فى المواقع المحددة لذلك، عليها التوجه الى المركز الطبى الحضرى بابوجنشوا بابشواى ، وان فريق فحص فيروس سي متواجد ويعمل ويتلقى جميع الحالات التى ترغب فى اجراء الفحص لها .



وخلال الاجتماع قامت الدكتورة ايه عزت مساعد مدير الادارة للرعاية الأساسية بشرح وتدريب الافراد التى لم يسبق لها العمل بالمبادرة وطريقة الفحص والإدخال .