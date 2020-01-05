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أخبار العالم

تداعيات مقتل قاسم سليماني.. البحرية البريطانية ترافق سفن بلادها في مضيق هرمز

الأحد 05/يناير/2020 - 05:14 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن ولاس، اليوم، أن البحرية البريطانية ستبدأ في مرافقة السفن التي ترفع علم البلاد أثناء مرورها في مضيق هرمز؛ لتوفير الحماية لها بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني على يد القوات الأمريكية.

وقال بن ولاس إنه أمر سفينتي (إتش.إم.إس مونتروز) و(إتش.إم.إس ديفندر) الحربيتين بالاستعداد للعودة لمهام مرافقة كل السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا"، مضيفا "ستتخذ الحكومة كل الخطوات الضرورية لحماية سفننا ومواطنينا في هذا التوقيت".

وأضاف - في بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية - "إنه تحدث مع نظيره الأمريكي مارك إسبر.. ندعو كل الأطراف لتهدئة الوضع"، مشيرا إلى أن القانون الدولي يكفل للولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك لمواطنيها.

كانت بريطانيا دعت -في وقت سابق اليوم- كل الأطراف إلى ضبط النفس، بعدما أدت ضربة جوية أمريكية إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، لكنها قالت "إن من حق الولايات المتحدة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد وشيك".
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