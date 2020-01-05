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مرأة

انقذي جنينك.. 4 أعراض لـ الإجهاض تجعلك تتوجهين للطبيب فورا

الأحد 05/يناير/2020 - 04:07 ص
أعراض الأجهاض
أعراض الأجهاض
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أسماء عبد الحفيظ
تتعرض العديد من السيدات الحوامل إلى الإجهاض، فإذا شعرتي بهذه الأعراض توجهى إلى لطبيب فورا، لإنقاذ جنينك.

كشف موقع " بولد سكاى " الهندي عن أعراض الإجهاض التى تستدعي الذهاب للطبيب وتتمثل في:

يمكن أن يحدث الإجهاض فجأة أو خلال بضعة أيام أو أسابيع ، وقد تختلف الأعراض بين النساء.

أكثر الأعراض شيوعًا للإجهاض، النزيف المهبلي، الذي قد يكون خفيفًا أو شديدًا.

قد تواجه أيضًا أعراضًا أخرى مثل:

تشنجات في أسفل البطن ، على غرار آلام الدورة الشهرية
نزيف حاد ، مع جلطات دموية.
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