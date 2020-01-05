انقذي جنينك.. 4 أعراض لـ الإجهاض تجعلك تتوجهين للطبيب فورا

تتعرض العديد من السيدات الحوامل إلى الإجهاض، فإذا شعرتي بهذه الأعراض توجهى إلى لطبيب فورا، لإنقاذ جنينك.



كشف موقع " بولد سكاى " الهندي عن أعراض الإجهاض التى تستدعي الذهاب للطبيب وتتمثل في:



يمكن أن يحدث الإجهاض فجأة أو خلال بضعة أيام أو أسابيع ، وقد تختلف الأعراض بين النساء.



أكثر الأعراض شيوعًا للإجهاض، النزيف المهبلي، الذي قد يكون خفيفًا أو شديدًا.



قد تواجه أيضًا أعراضًا أخرى مثل:



تشنجات في أسفل البطن ، على غرار آلام الدورة الشهرية

نزيف حاد ، مع جلطات دموية.