انقذي جنينك.. 4 أعراض لـ الإجهاض تجعلك تتوجهين للطبيب فورا

تتعرض العديد من السيدات الحوامل إلى الإجهاض، فإذا شعرتي بهذه الأعراض توجهى إلى لطبيب فورا، لإنقاذ جنينك.
كشف موقع " بولد سكاى " الهندي عن أعراض الإجهاض التى تستدعي الذهاب للطبيب وتتمثل في:
يمكن أن يحدث الإجهاض فجأة أو خلال بضعة أيام أو أسابيع ، وقد تختلف الأعراض بين النساء.
أكثر الأعراض شيوعًا للإجهاض، النزيف المهبلي، الذي قد يكون خفيفًا أو شديدًا.
قد تواجه أيضًا أعراضًا أخرى مثل:
تشنجات في أسفل البطن ، على غرار آلام الدورة الشهرية
نزيف حاد ، مع جلطات دموية.
كشف موقع " بولد سكاى " الهندي عن أعراض الإجهاض التى تستدعي الذهاب للطبيب وتتمثل في:
يمكن أن يحدث الإجهاض فجأة أو خلال بضعة أيام أو أسابيع ، وقد تختلف الأعراض بين النساء.
أكثر الأعراض شيوعًا للإجهاض، النزيف المهبلي، الذي قد يكون خفيفًا أو شديدًا.
قد تواجه أيضًا أعراضًا أخرى مثل:
تشنجات في أسفل البطن ، على غرار آلام الدورة الشهرية
نزيف حاد ، مع جلطات دموية.