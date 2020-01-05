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رياضة

ثقتنا بلا حدود.. رئيس نادي سموحة يدعم حسام حسن قبل مواجهة وادي دجلة

الأحد 05/يناير/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
وجه رئيس نادي سموحة المهندس فرج عامر الدعم للكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة على أدائه مع الفريق في الفترة الماضية، واحتلال المركز الخامس بترتيب جدول الدوري.

وغرد فرج عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "‏ثقتنا في العميد حسام حسن بلا حدود".

ومن المقرر أن يلتقي فريق سموحة بفريق وادي دجلة في الخامسة مساء يوم الأربعاء القادم في اطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تجاهل دعوة العميد حسام حسن بحفل أفضل لاعب بأفريقيا لعام 2019 المقام بمدينة الغردقة يوم 7 يناير الجاري.
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