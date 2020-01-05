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رياضة

الدوري المصري .. موعد مباراة طنطا والزمالك والقنوات الناقلة

الأحد 05/يناير/2020 - 04:32 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ 12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز ، وهي المقاولون العرب ومصر المقاصة، وطنطا والزمالك، والأهلي وإف سي مصر.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طنطا اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة بالدوري الممتاز.

وتضم : محمد عواد - محمد صبحي - محمد فتحي في حراسة المرمى

محمد عبدالغني - محمد عبد السلام- حسام عبدالمجيد - أحمد عيد - عبد الله جمعة - علاء يحيى في خط الدفاع

محمد حسن - احمد زيزو - يوسف أوباما - محمد اوناجم - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - إسلام جابر - امام عاشور في خط الوسط

عمر السعيد في خط الهجوم.

موعد مباراة طنطا والزمالك ، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الأحد ، على ملعب غزل المحلة ، وتذاع عبر قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت
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