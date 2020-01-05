AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دلال عبد العزيز: شخصيتى فى فلانتينو جديدة ومختلفة

الأحد 05/يناير/2020 - 07:56 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد عمر
أكدت الفنانة دلال عبد العزيز، إنها سعيدة للغاية بتعاونها مع الفنان الكبير عادل إمام فى مسلسل " فلانتينو " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وأضافت دلال عبد العزيز، لـ صدى البلد، أن الدور الذى تلعبه ضمن الأحداث جديد ومختلف عما قدمته من قبل، مؤكدة أن العمل يناقش عددا من القضايا التى تهم المجتمع المصرى، وعلى رأسها التربية والتعليم.

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عادل إمام يواصل تصوير مسلسله الجديد فالنتينو.. تفاصيل

حفل زفاف لـ داليا البحيرى وحمدى المرغنى فى فالنتينو

ابنة الزعيم عادل إمام تخطف الأنظار في ظهور نادر.. شاهد

طبق الأصل.. حفيد الزعيم عادل إمام يخطف الأنظار في أحدث ظهور

رامي إمام يداعب جمهوره بصورة جديدة له.. شاهد

ظهور نادر | شقيقة الزعيم عادل إمام تخطف الأنظار بجمالها

ترشيحاتنا

نزعت حجابها وحاولت خنقها.. أمريكية تعتدي بوحشية على فتاة سعودية

الأيدي المرتعشة لا تصنع النصر.. مليشيا الحوثي توجه تحذيرا لـ إيران

كيفية التخلص من وساوس الشيطان.. 7 أمور تبعده عنك وتقيك شره

الدوري المصري .. موعد مباراة طنطا والزمالك والقنوات الناقلة

رد فعل سعد والشحات وأزمة القيد.. تفاصيل 24 ساعة ساخنة لـ كهربا بقائمة الأهلي

إعلان حرب .. ترامب: سنضرب إيران بسرعة كبيرة وقوة شديدة فى هذه الحالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل

بالتزامن مع مقتل سليماني.. أوباما يلقي بنفسه وسط أسماك القرش.. فيديو وصور

نزعت حجابها وحاولت خنقها.. أمريكية تعتدي بوحشية على فتاة سعودية