دلال عبد العزيز: شخصيتى فى فلانتينو جديدة ومختلفة

أكدت الفنانة دلال عبد العزيز، إنها سعيدة للغاية بتعاونها مع الفنان الكبير عادل إمام فى مسلسل " فلانتينو " ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.



وأضافت دلال عبد العزيز، لـ صدى البلد، أن الدور الذى تلعبه ضمن الأحداث جديد ومختلف عما قدمته من قبل، مؤكدة أن العمل يناقش عددا من القضايا التى تهم المجتمع المصرى، وعلى رأسها التربية والتعليم.



ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.



ويجسد الزعيم ضمن أحداث مسلسل "فلانتينو"، دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.



