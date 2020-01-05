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رياضة

جماهير النصر السعودي تطلق #النصر_بطل_السوبر

الأحد 05/يناير/2020 - 03:06 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج بالمملكة العربية السعودية هشتاج #النصر_بطل_السوبر لتتويج فريق النصر ببطولة السوبر السعودي بعد تغلبه على فريق التعاون السعودي بركلات الترجيح.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر بالسعودية وجاءت التعليقات:

‏كبير الرياض فارس نجد الزعيم العالمي النصر بطل السوبر 💛💙💛💙🌹🌹 ‎#العالمي

‏الف مليون ترليون مبروك ‎#النصر_بطل_السوبر واخيرا تم كسر العقد الازلية للبلنتيات والسوبر وجده
والف مبروك لمصمم هذه المعزوفة
نستقبل التهاني من الجميع بكل صدر رحب لهذه البطولة الحرة النقية
والف مبروك لاصدقائي النصراوية
اللهم لك الحمد
والف مبروك لمطوعنا

‏الداهيية فيتوريا🇵🇹🇵🇹❤️❤️❤️❤️
‎#نجري_مع_النصر_بطل_السوبر
‎#النصر_بطل_السوبر

‏‎#النصر_بطل_السوبر
ألف مبروك جمهور الشمس.. 💛
هذه أولى الخطوات في عام 2020 وبإذن الله تتوالى الانتصارات للعالمي ويحصد البطولات بالعمل الإداري وتفاني اللاعبين في الذود عن شعار العالمي...
شكرََا للسويكت والحلافي..
شكرََا حمدالله..مادو..بيتروس.. الغنام..وباقي اللاعبين

‏‎#النصر_بطل_السوبر الف مليون مبروك لنادي الشمس العالمي كاس السوبر كفو والله وجابوه الابطال الكفو والف مليون ترليون لكل نصراوي ونصراويه 💙💛

‏كل الزلازل تهدم أعلى المباني الا أنت زلزالك بنى كل الأمجاد يا نصر 💛💛💙💙
‎#النصر_بطل_السوبر
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