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رياضة

الدوري المصري .. موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر والقنوات الناقلة

الأحد 05/يناير/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تنطلق اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ 12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز ، وهي المقاولون العرب ومصر المقاصة ، وطنطا والزمالك، والأهلي وإف سي مصر.

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة إف سي مصر.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى ومعه رامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وعلي معلول و حسام عاشور وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى «أفشة» ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجيرالدو ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وجونيور أجايي ومروان محسن ووليد أزارو وصلاح محسن".

موعد مباراة الأهلي وإف سي مصر ، التي تقام على ستاد القاهرة ، تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد ، 5-1-2020 ، وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.
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