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فن

فى ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. تزوج من نورا وطلب العمل بعد علاجه من الإدمان

الأحد 05/يناير/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حاتم ذو الفقار، الذى كان يعد واحدًا من النجوم خلال فترة الثمانييات، وشارك طيلة مشواره الفنى في تقديم أدوار فى السينما والتليفزيون والمسرح ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنه :

1- اسمه الحقيقى حاتم محمد محمود راضي .

2- من مواليد محافظة المنوفية عام 1952.

3- انتقل للاقامة فى منظقة العباسية بالقاهرة فى مرحلة الطفولة برفقة عائلته .

4- حاصل على بكالوريوس في قسم التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية .

5-بدأ مشواره الفني من خلال المسرح القومي ثم استقال منه عام 1986؛ احتجاجًا على استدعائه للمشاركة في مسرحية السبنسة لانشغاله إنذاك ببروفات مسرحية أخرى .

6- كان ضحية للادمان ،و تم القبض عليه مرتين، الأولى بتهمة تعاطي المخدرات، والثانية كان بحوزته مخدرات.

7-في عام 2004 ارسل لوزير الإعلام صفوت الشريف بمساعدته، في المشاركة في أعمال فنية، مؤكدا أنه تعافى نهائيا من الإدمان وقضى عقوبة السجن.

8- تزوج من الفنانة نورا ، الا انهم انفصلا بعد فترة من الزواج .
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