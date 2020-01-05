فى ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. تزوج من نورا وطلب العمل بعد علاجه من الإدمان

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حاتم ذو الفقار، الذى كان يعد واحدًا من النجوم خلال فترة الثمانييات، وشارك طيلة مشواره الفنى في تقديم أدوار فى السينما والتليفزيون والمسرح ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنه :



1- اسمه الحقيقى حاتم محمد محمود راضي .



2- من مواليد محافظة المنوفية عام 1952.



3- انتقل للاقامة فى منظقة العباسية بالقاهرة فى مرحلة الطفولة برفقة عائلته .



4- حاصل على بكالوريوس في قسم التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية .



5-بدأ مشواره الفني من خلال المسرح القومي ثم استقال منه عام 1986؛ احتجاجًا على استدعائه للمشاركة في مسرحية السبنسة لانشغاله إنذاك ببروفات مسرحية أخرى .



6- كان ضحية للادمان ،و تم القبض عليه مرتين، الأولى بتهمة تعاطي المخدرات، والثانية كان بحوزته مخدرات.



7-في عام 2004 ارسل لوزير الإعلام صفوت الشريف بمساعدته، في المشاركة في أعمال فنية، مؤكدا أنه تعافى نهائيا من الإدمان وقضى عقوبة السجن.



8- تزوج من الفنانة نورا ، الا انهم انفصلا بعد فترة من الزواج .