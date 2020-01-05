الدفع بـ كهربا .. التشكيل المتوقع للأهلي أمام إف سي مصر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، نظيره إف سي مصر ، ضمن مباريات الجولة الـ12 لمسابقة الدوري المصري الممتاز ، على ملعب القاهرة الدولي



المباراة تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد ، ومن المتوقع أن يخوض المارد الأحمر بالتشكيل الأتي :



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد هاني.



خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جيرالدو - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ.



خط الهجوم: وليد أزارو.



وقد يشهد التشكيل البدء بمحمود عبد المنعم كهربا ، في حالة إنهاء أزمة قيده باتحاد الكرة صباح اليوم الأحد ، بتسديد مستحقات النادي المتأخرة لدى الجبلاية وانهاء اجراءات قيد اللاعب.



يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة، ولم يتلق أي هزيمة في مسابقة الدوري الممتاز تحت قيادة رينيه فايلر.