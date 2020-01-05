غياب حامد وساسي .. التشكيل المتوقع للزمالك أمام طنطا

تنطلق اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ 12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز ، وهى المقاولون العرب ومصر المقاصة ، وطنطا والزمالك ، والأهلي وإف سي مصر.
موعد مباراة طنطا والزمالك ، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الأحد ، على ملعب غزل المحلة ، وتذاع عبر قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت.
ويغيب ثنائي الوسط ، طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك التشكيل أمام طنطا اليوم الأحد كالاتي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - أحمد عيد.
خط الوسط: محمد أوناجم - محمد حسن- أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- أشرف بنشرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
موعد مباراة طنطا والزمالك ، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الأحد ، على ملعب غزل المحلة ، وتذاع عبر قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت.
ويغيب ثنائي الوسط ، طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك التشكيل أمام طنطا اليوم الأحد كالاتي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - أحمد عيد.
خط الوسط: محمد أوناجم - محمد حسن- أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- أشرف بنشرقي.
خط الهجوم: مصطفى محمد.