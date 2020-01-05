غياب حامد وساسي .. التشكيل المتوقع للزمالك أمام طنطا

تنطلق اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ 12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز ، وهى المقاولون العرب ومصر المقاصة ، وطنطا والزمالك ، والأهلي وإف سي مصر.



موعد مباراة طنطا والزمالك ، تنطلق في الخامسة مساء اليوم الأحد ، على ملعب غزل المحلة ، وتذاع عبر قناتي أون سبورت ، وتايم سبورت.



ويغيب ثنائي الوسط ، طارق حامد وفرجاني ساسي للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك التشكيل أمام طنطا اليوم الأحد كالاتي:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أوناجم - محمد حسن- أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما- أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.