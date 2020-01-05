أخبار الفن.. أحمد فهمي يوجه رسالة رومانسية لـ هنا الزاهد.. وطرح تيزر فيلم الصندوق الأسود

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أحمد فهمي يوجه رسالة رومانسية لـ هنا الزاهد
هنأ أحمد فهمي، زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها ال25 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر أحمد فهمي صورة له مع هنا الزاهد احتفالا بعيد ميلادها وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانتي احلي حاجة في حياتي".
تعرف على أمنية هنا الزاهد في عيد ميلادها الـ 25
احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها ال25 مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وغردت هنا الزاهد قائلة: "في عيد ميلادي أتمنى الصحة الرضا و السعادة يارب ٢٠٢٠ تبقى خير على الكل".
تركي ال الشيخ يعلق على سقوط مطربة على خشبة المسرح.. شاهد
تعرضت الفنانة التونسية أمينة فاخت، للسقوط على خشبة المسرح، أمام جمهورها، بعد تعرقلها بإحدي السماعات الموجود على المسرح خلال إحياء حفل رأس السنة.
شارك تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فيديو سقوط امينة فاخت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
طرح تيزر فيلم الصندوق الأسود لـ منى زكى
طرحت الشركة المنتجة لفيلم الصندوق الاسود تيزر العمل، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.
أحمد فهمي يوجه رسالة رومانسية لـ هنا الزاهد
هنأ أحمد فهمي، زوجته هنا الزاهد بعيد ميلادها ال25 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشر أحمد فهمي صورة له مع هنا الزاهد احتفالا بعيد ميلادها وعلق عليها قائلا: "كل سنة وانتي احلي حاجة في حياتي".
تعرف على أمنية هنا الزاهد في عيد ميلادها الـ 25
احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلادها ال25 مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وغردت هنا الزاهد قائلة: "في عيد ميلادي أتمنى الصحة الرضا و السعادة يارب ٢٠٢٠ تبقى خير على الكل".
تركي ال الشيخ يعلق على سقوط مطربة على خشبة المسرح.. شاهد
تعرضت الفنانة التونسية أمينة فاخت، للسقوط على خشبة المسرح، أمام جمهورها، بعد تعرقلها بإحدي السماعات الموجود على المسرح خلال إحياء حفل رأس السنة.
شارك تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية فيديو سقوط امينة فاخت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
طرح تيزر فيلم الصندوق الأسود لـ منى زكى
طرحت الشركة المنتجة لفيلم الصندوق الاسود تيزر العمل، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.