سعد سمير يفاجئ جمهوره بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا.. شاهد

طمأن سعد سمير مدافع النادي الأهلي متابعيه على حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، عقب إصابته بقطع في وتر أكيلس.



ونشر سعد سمير فيديو له من داخل المستشفى بألمانيا وهو يمشي على قدميه متكئًا على عكاز بمساعدة إحدى الممرضات بالمستشفى، معلقا علي الفيديو: "بسم الله".



وسرعان ما تفاعل متابعيه مع الفيديو الذي نشره وحظي على عشرات من الآلاف الإعجابات والالاف من التعليقات والتي جاءت بين "‏‎سلامتك يا بطل ربنا يشفيك يا حبيبي" و "‏‎الف سلامه عليك يا سعد" و "‏‎ربناا يشفيك يا سعد وانشاء الله ترجع أقوي" و "‏‎ربنا يشفيك ويعافيك ويرجعك سالم غانم يارب".



وتعرض سعد سمير للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته مع الفريق في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت على استاد السلام في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وبدأ مدافع الفريق تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي تحت إشراف الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة، على أن يستكمل برنامجه العلاجي داخل النادي بعد العودة إلى القاهرة.