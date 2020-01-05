زعيمة النواب الأمريكي: ترامب أخطر الكونجرس بالحرب.. ومواجهة إيران تهدد الجميع

أصدرت رئيسة مجلس النواب الامريكي، الديمقراطية نانسي بيلوسي، بيانا اعتراضا على إبلاغ البيت الابيض الكونجرس ببدء الأعمال العدائية ضد إيران بموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، بعد شن غارات جوية على مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى بالقرب من مطار بغداد الدولي.



وقال البيان المنشور على موقع بيلوسي:"هذا الإخطار بقانون صلاحيات الحرب الذي تم تسليمه للكونجرس يثير أسئلة أكثر مما يجيب. هذه الوثيقة تطرح أسئلة جادة وعاجلة حول توقيت وطريقة ومبرر قرار الإدارة بالقيام بأعمال عدائية ضد إيران.



وأضاف أن القرار غير العادي للغاية لتصنيف هذه الوثيقة في مجملها يزيد من مخاوفنا الكثيرة، ويشير إلى أن الكونجرس والشعب الأمريكي قد تركوا في الظلام بشأن أمننا القومي".



وتابعت:"لا يزال الاشتباك العسكري الاستفزازي والمتصاعد وغير المتناسب من جانب إدارة ترامب يعرض أعضاء الخدمة والدبلوماسيين والمواطنيين الامريكيين وحلفائنا للخطر. تم اتخاذ قرار الشروع في الأعمال الحربية دون تصريح باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، دون استشارة الكونجرس ودون صياغة استراتيجية واضحة ومشروعة إما للكونجرس أو للجمهور".



وواصل البيان:" بصفتي رئيس مجلس النواب، أكرر دعوتي للإدارة لتقديم إحاطة فورية وشاملة للكونغرس الكامل بشأن المشاركة العسكرية المتعلقة بإيران والخطوات التالية قيد النظر. يجب أن تعمل الإدارة مع الكونجرس للمضي قدمًا في استراتيجية إلغاء التصعيد التي تمنع المزيد من العنف".

