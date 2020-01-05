تعليق حسين الشحات على جلوسه احتياطيا لـ كهربا

كشف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقفه تجاه إمكانية جلوسه بديلا لمحمود عبد المنعم كهربا الوافد الجديد للفريق.



وعلق الشحات على أحد نشطاء السوشيال ميديا عندما كتب الأخير ، بعد وصول البطاقة الدولية لمحمود عبد المنعم كهربا ، هل هيلعب أساسيا على الشحات المتألق أم سيتقبل الأخير الجلوس احتياطيا لكهربا، ولا هيكون الأخير ضيف الدكة؟ .



فكان رد الشحات على "البوست" : مش هتفرق، أهم حاجة النادي الأهلي وأهم حاجة نكسب ومش مهم مين يلعب ، النادي الأهلي كبير.



وكان النادي الأهلي أنهى إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب وسط أفيس البرتغالي المنضم حديثًا في قائمته المحلية والأفريقية ، إلا أن الأمر توقف لساعات قليلة ، حتى يتم سداد النادي مستحقات اتحاد الكرة المتأخرة.