بسبب إيران.. وزارة الأمن الداخلي الأمريكي تعلن حالة الاستنفار القصوى

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي حالة الاستنفار تحسبا لهجوم إيراني مرتقب.



وبحسب "سي إن إن" الأمريكية، قامت الوزارة بتحديث نظامها الاستشاري للتهديد الإرهابي في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة في العراق واغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.



وتحذر الوزارة من وقوع هجمات سيبرانية "إلكترونية" إيرانية.



وأصدر القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف نشرة نظام استشاري وطني جديد للإرهاب في أعقاب هجوم اغتيال سليماني.



وتقول النشرة التي تنتهي في 18 يناير الجاري:"لدى إيران برنامج قوي على الإنترنت يمكنها من تنفيذ هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة".



وأكد أنه لا يوجد تهديد محدد أو موثق بعد من قبل إيران ضد الولايات المتحدة.