خلال أيام.. عماد فتحي في ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

يتوجه إلى العاصمة الألمانية برلين نهاية الأسبوع الحالي عماد فتحي لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تمهيدًا لإجراء جراحة الرباط الصليبي لدى البروفيسور الألماني الشهير أندرياس فايلر أحد أكبر المتخصصين في إجراء تلك الجراحة بأوروبا والذي أجرى تلك العملية لعدد من اللاعبين المصريين وكان آخرهم محمد محمود لاعب منتخب مصر الأوليمبي والنادي الأهلي.





كان اللاعب، تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي جمعت المصري بمضيفه فريق نواذيبو الموريتاني وهي المباراة التي أقيمت على ستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الأول من ديسمبر الماضي وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



