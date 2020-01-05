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رياضة

بهاء مجدي يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية للمصري

الأحد 05/يناير/2020 - 03:35 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
شهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري الاخير على الاستاد عودة اللاعب بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية

وذلك بعد غياب استمر لما يقرب من خمسة عشر يوما منذ إصابته بشد خلال مباراة الجولة التاسعة من الدوري، والتي جمعت بين المصري وبيراميدز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

هذا وقد حرص إيهاب جلال المدير الفني للمصري على الاجتماع باللاعب بحضور طبيب الفريق الدكتور هشام مصطفى وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية اللاعب لخوض مباراة الجولة الثانية عشرة من الدوري، والتي تجمع الفريق بنظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

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