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رياضة

للإيقاف ..غياب النيجيري أوستين أموتو عن المصري أمام الإنتاج الحربي

الأحد 05/يناير/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
تأكد غياب النيجيري أوستين أموتو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثانية عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره الإنتاج الحربي.

والمقرر إقامتها على ستاد الجيش بالسويس في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل الموافق السابع من يناير الجاري، بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الفريق أمام سموحة والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف.

وشهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري الاخير على الاستاد عودة اللاعب بهاء مجدي ظهير أيسر الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية

يأتي ذلك بعد غياب استمر لما يقرب من 15 يوما منذ إصابته بشد خلال مباراة الجولة التاسعة من الدوري والتي جمعت بين المصري وبيراميدز وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحرص إيهاب جلال المدير الفني للمصري على الاجتماع باللاعب بحضور طبيب الفريق الدكتور هشام مصطفى وذلك للاطمئنان على مدى جاهزية اللاعب لخوض مباراة الجولة الـ12 من الدوري والتي تجمع الفريق بنظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس.
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