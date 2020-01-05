هحطها في قفص.. أحمد سعد: أعيش قصة حب جديدة

فاجأ أحمد سعد جمهوره بظهور قصة حب جديدة في حياته رغم مضي شهور قليلة على انفصاله عن سمية الخشاب، رافضا الإفصاح عن هوية حبيبته وإذا ما كانت من الوسط الفني أو من خارجه.



قال أحمد سعد في حواره ببرنامج الجمعة في مصر، بعد سؤال الإعلامية ياسمين سعيد له عن وجود حب في حياته بالفترة الحالية، ليفاجئها بالرد "هو من جهة في حب جديد اه فيه".



وعن سؤاله هل هي من الوسط الفني، ليرفض أحمد سعد الإجابة قائلا "لا لا متقولش احنا اتعلمنا بقا، ده انا هحطها في علبه، هروح جبل زي جبال الألب كده واحطها في قفص و اقفل عليها علشان محدش يشوفها".



ومع محاولات ياسمين سعيد للحصول عن بعض المعلومات عنها ليرد عليها احمد سعد قائلا " الموضوع ده خط أحمر، كل المواضيع عادي الا الموضوع ده ".