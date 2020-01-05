بعد وفاة عروسين بالمنوفية.. نصائح لحمايتك من مخاطر الدفاية الكهربائية

بعد أن لقى عروسان بقرية البتانون مركز شبين الكوم مصرعهما خنقًا بسبب الدفاية الكهربائية في غرفة نومهما.



تبين من خلال المحضر أن الشاب محمود قشطة 28 عامًا وعروسه بعد أيام قليلة من زفافهما لقي مصرعهما بسبب إشعالهما دفاية الكهرباء في غرفة نومهما ما أدي لإصابتهما بحالة من الاختناق أودت بحياتهما.



وبالانتقال الفوري والفحص وسؤال أهليتهما أقروا بإشعالهما دفاية الكهرباء بغرفة نومهما ما أصابهما بحالة من الاختناق التي أودت بحياتهما ونفوا الشبهة الجنائية .



ومع انتشار حالات الوفاة بسبب الدفاية الكهربائية بالغاز التى تسبب الاختناق، نقدم مجموعة من النصائح لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.



- الابتعاد عن الدفايات الرديئة، المجمعة محليا، والتي ليست وسيلة أمان والتي قد تتسبب فى ماس كهربائي أو تسرب غاز يؤدي للاختناق.



- من أهم النصائح للوقاية من الدفاية الكهربائية، عدم ملاصقة الدفاية للاسرة والمفروشات والمناضد الخشبية والستائر، أو بالقرب من مواد سهلة الاشتعال وعدم وضعها في الممرات، حتى لا يصدمها أحد وخاصة في الليل مما يؤدي إلى انقلابها وإحداث حريق، مع ضرورة عدم تشغيلها عند النوم وتركها، فيمكن تشغيلها قبل النوم من أجل تدفئة المكان مع المراقبة الجيدة وفتح جزء من النافذة.



- عدم استخدام توصيلة كهربائية إطلاقًا والاكتفاء بإيصال سلك الدفاية الأصلى بالكهرباء مباشرة لأن ذوبان التوصيلة سبب رئيسي في الحوادث والحرائق نظرًا لعدم تحمل الدفاية للجهد وللتيار الكهربائي.