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أخبار العالم

بومبيو يهاجم حزب الله وإيران بعد تعرض السفارة الأمريكية في بغداد للخطر

الأحد 05/يناير/2020 - 04:11 ص
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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شريف سيد
هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حزب الله عقب مطالمن الحكومة العراقية، بالإبتعاد عن المصالح الأمريكية في البلاد، بما فيها السفارة في العاصمة بغداد.

وكتب بومبيو في تعليقه على الأمر بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بلطجية حزب الله التابعة لإيران، طالبوا قوات الأمن العراقية بالتنازل عن حماية السفارة الأمريكية في بغداد، وكذلك جميع المواقع التي يعمل بها مواطنين أمريكيين إلى جانب الشعب العراقي الصالح".

وأضاف: "يريد النظام الإيراني من الحكومة العراقية فعل ما يعرض حياة الشعب العراقي للخطر، ذلك الشعب الذي يرغب في الخروج من سيطرة النظام الإيراني، حيث أحرق مؤخرا القنصلية الإيرانية رفضا لوجود هذا النظام".

وطالبت كتائب حزب الله العراقية، الأجهزة الأمنية العراقية بالابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" بأن أربعة صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة العراقية بغداد، والتي تضم قوات أمريكية.

يأتي ذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وعدد من قيادات ميليشيات موالية لإيران في هجوم نفذته طائرات أمريكية داخل مطار بغداد بالعراق.
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