أبو العينين: 2020 سيكون عام الانطلاق والازدهار للسياحة المصرية



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي دعا لاجتماع موسع مع ١٥٠ من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية، وجمعية مستثمري جنوب سيناء بشرم الشيخ، لبحث سبل تنمية السياحة في جنوب سيناء بشكل عام وشرم الشيخ خاصة من خلال إزالة المعوقات التي تواجه السياحة، وحضر الاجتماع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وغادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.



وقال وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني إنه سيدرس توفير تسهيلات للشركات الأجنبية التي ترغب في تصوير أعمال سينمائية دعائية بالمناطق السياحية، مشيرا إلى رغبته في السماع لمشاكل جميع المستثمرين وأنه تواصل مع طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي أكد استعداده لتوفير تمويل لقطاع السياحة يصل إلى 100 مليار جنيه.



بينما اقترح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنشاء شركة سياحية في شرم الشيخ لخدمة السائح الذي يريد زيارة سانت كاترين بحيث تنشط شرم الشيخ الزيارة للمدينة التاريخية.



وقال أبو العينين في كلمته: "إننا نساند الرئيس و"في ظهره" .. حتي لو كلفنا ذلك حياتنا فداء لتراب هذا الوطن.. فتحية للقائد البطل الذي يبني المستقبل فى ربوع وطنه.. ويواجه المؤامرات الخارجية والداخلية ضد مصر .. ليحافظ على استقرار وآمان شعبها".



وأوضح أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأن 2020 سيكون عام الإنطلاق والازدهار للسياحة المصرية والذي ستتضاعف معه أعداد السائحين خاصة بعد رفع الحظر عن الطيران البريطاني لشرم الشيخ فمصر تستحق بما تمتلكه من مقاصد سياحية وكنوز أثرية أن تكون أكثر الدول جذبا للسياحة.



وأشار إلي أن أول تلك المؤشرات الدعم اللا محدود وغير المسبوق الذي يعطيه الرئيس لمساندة قطاع السياحة وحل مشاكل المستثمرين وتشجيع الاستثمار السياحي الذي يساهم فى توفير ملايين من فرص العمل للشباب وعملة صعبة للدولة الأمر الذي أنعكس على شكل السياحة وعودتها مرة أخري فالسيسي صاحب الفضل فى ارتفاع إيرادات السياحة المصرية لـ 12.6 مليار دولار خلال 2019 ، حيث إن السياحة هي صناعة الأمل التي تقوم عليها أكثر من 100 صناعة أخري وتحدث رواجا اقتصاديا وتدر دخلا بالمليارات.





أكد محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، دعمه وتأييده - باسم المستثمرين ورجال الأعمال المخلصين والوطنيين - للرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل ما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، وذلك نظرا لما تشهده الساحة السياسية الإقليمية والدولية من أحداث متصارعة وموافقة البرلمان التركي على الغزو العثماني لليبيا.