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منوعات

بالتزامن مع مقتل سليماني.. أوباما يلقي بنفسه وسط أسماك القرش.. فيديو وصور

الأحد 05/يناير/2020 - 04:26 ص
باراك أوباما
باراك أوباما
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عزة عاطف
في الوقت الذي اشتعلت فيه الأزمة بين إيران وأمريكا بعد تنفيذ الرئيس دونالد ترامب عملية جوية استهدف فيها قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ظهر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وهو يسبح وسط أسماك القرش في المحيط الهادئ.

خرج باراك أوباما في رحلة بحرية على قارب صغير ليسبح متحديًا أسماك القرش في المحيط الهادئ للاستمتاع بوقته.

قضى أوباما وقته مستمتعًا كأنه في في عالم والجدل المثار داخل أمريكا في عالم آخر، وقد ظهر وسط مياه المحيط الهادئ مرتديًا بذلة للحماية ضد أسماك القرش يبلغ ثمنها 84 دولارًا أمريكيًا.

وخلال نزهته بالقارب الصغير يتعثر أوباما ويسقط في المياه، فيما وقف حارسه بعيدًا متحفزًا ضد أي هجوم من أسماك القرش، لكن أوباما صعد مرة أخرى على الزورق.

نشرت صحيفة الدايلي ميل مقطع الفيديو والصور لرحلة الرئيس السابق للولايات المتحدة، منوهة إلى أنه لم يكن قد غادر بلدته منذ سبتمبر الماضي.
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