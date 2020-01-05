نشرة السوشيال ميديا.. أحمد سعد يكشف عن قصة حب جديدة.. سعد سمير يمشي بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا

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‏ما عرفنا الفنانة.. تركي آل الشيخ يعلق على سقوط مطربة على خشبة المسرح



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أحمد سعد يكشف عن قصة حب جديدة: "هحطها في قفص وافقل عليها".. شاهد