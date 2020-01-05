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أخبار البلد

نشرة السوشيال ميديا.. أحمد سعد يكشف عن قصة حب جديدة.. سعد سمير يمشي بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا

الأحد 05/يناير/2020 - 05:03 ص
احمد سعد
احمد سعد
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مصطفى كرم
في إطار الخدمات التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري لقرائه نرصد لكم أبرز عناوين السوشيال ميديا ليلا.

‏ما عرفنا الفنانة.. تركي آل الشيخ يعلق على سقوط مطربة على خشبة المسرح

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سعد سمير يفاجئ جمهوره بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا.. شاهد

أحمد سعد يكشف عن قصة حب جديدة: "هحطها في قفص وافقل عليها".. شاهد
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