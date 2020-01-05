أخبار الرياضة ليلا ..أزمة قيد كهربا .. قصة توقيع شيكابالا للأهلي .. 109 أعوام على تأسيس الزمالك

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:
رد فعل سعد والشحات وأزمة القيد.. تفاصيل 24 ساعة ساخنة لـ كهربا بقائمة الأهلي
قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، رفض اعتماد قيد محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثا إلى النادي الأهلي، على الرغم من وصول البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد البرتغالي.
مصدر بـ الأهلي: اتحاد الكرة يختلق مشاكل غير مبررة لإيقاف قيد كهربا
أكد مصدر بالنادي الأهلي أن اتحاد الكرة يحاول اختلاق أزمات غير مبررة في مسألة قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" عن طريق الحديث عن وجود مديونيات لدى الأهلي الذي يعتبر أكثر الأندية التزاما بسداد مستحقات كافة الجهات وعلى رأس إتحاد الكرة.
نجم الزمالك السابق يكشف كواليس توقيع شيكابالا للأهلي .. فيديو
كشف جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن كواليس توقيع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب القلعة البيضاء ، للأهلي.
جماهير الزمالك تحتفل بمرور 109 أعوام على تأسيس النادي.. شاهد
دشنت جماهير الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #109_سنة_زمالك احتفالا بمرور 109 عام على تأسيس الزمالك بتاريخ 5 يناير 1911.
سعد سمير يفاجئ جمهوره بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا.. شاهد
طمأن سعد سمير مدافع النادي الأهلي متابعيه على حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، عقب إصابته بقطع في وتر أكيلس.
جماهير النصر السعودي تطلق #النصر_بطل_السوبر
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بالمملكة العربية السعودية هاشتاج #النصر_بطل_السوبر لتتويج فريق النصر ببطولة السوبر السعودي بعد تغلبه على فريق التعاون السعودي بركلات الترجيح.
سقوط برشلونة وفوز ريال مدريد.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
حقق ريال مدريد فوزا مستحقا على خيتافي بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني.
رد فعل سعد والشحات وأزمة القيد.. تفاصيل 24 ساعة ساخنة لـ كهربا بقائمة الأهلي
قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، رفض اعتماد قيد محمود عبد المنعم كهربا، المنضم حديثا إلى النادي الأهلي، على الرغم من وصول البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد البرتغالي.
مصدر بـ الأهلي: اتحاد الكرة يختلق مشاكل غير مبررة لإيقاف قيد كهربا
أكد مصدر بالنادي الأهلي أن اتحاد الكرة يحاول اختلاق أزمات غير مبررة في مسألة قيد محمود عبدالمنعم "كهربا" عن طريق الحديث عن وجود مديونيات لدى الأهلي الذي يعتبر أكثر الأندية التزاما بسداد مستحقات كافة الجهات وعلى رأس إتحاد الكرة.
نجم الزمالك السابق يكشف كواليس توقيع شيكابالا للأهلي .. فيديو
كشف جمال حمزة نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن كواليس توقيع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب القلعة البيضاء ، للأهلي.
جماهير الزمالك تحتفل بمرور 109 أعوام على تأسيس النادي.. شاهد
دشنت جماهير الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #109_سنة_زمالك احتفالا بمرور 109 عام على تأسيس الزمالك بتاريخ 5 يناير 1911.
سعد سمير يفاجئ جمهوره بعد إجراء عملية جراحية في ألمانيا.. شاهد
طمأن سعد سمير مدافع النادي الأهلي متابعيه على حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية ناجحة، عقب إصابته بقطع في وتر أكيلس.
جماهير النصر السعودي تطلق #النصر_بطل_السوبر
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج بالمملكة العربية السعودية هاشتاج #النصر_بطل_السوبر لتتويج فريق النصر ببطولة السوبر السعودي بعد تغلبه على فريق التعاون السعودي بركلات الترجيح.
سقوط برشلونة وفوز ريال مدريد.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
حقق ريال مدريد فوزا مستحقا على خيتافي بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني.