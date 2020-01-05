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أخبار العالم

الإخواني طارق السويدان يعترف: دربت 70 ألف شاب لنشر التجربة التركية.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 05:25 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
اعترف الكويتي طارق السويدان عضو جماعة الإخوان بتدريبه 70 الف شاب لنشر التجربة التركية في العالم العربي.

وقال السويدان في الوثائقي الحصري على قناة "العربية" بعنوان "الأسرار الكبرى" عن جماعة الإخوان إنه"لا يوجد ضغط علينا في الحركة الإسلامية بالكويت، ونحن نتحرك بنفس الصورة".

واتهم السويدان في الفيديو الحصري جهات إعلامية بالعمل على مهاجمة الإخوان وتشويه صورتهم.

وأكد السويدان في الفيديو: "لن نتوقف ولن نهدأ".

وتابع: "نتطلع بشدة إلى أن التجربة السودانية (التجربة الإخوانية في السودان) تبدأ تعطي ثمارها، تجربة تركيا بدأت تعطي ثمارها، وبدأنا نعتز ونفتخر بها ونضرب بها نموذجا.. نحن ننتظر هذه النتائج من الحركة الإسلامية التي تقود السودان".
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