لحظة غضب.. نيويورك تايمز: لماذا تراجع ترامب واتخذ قرار قتل سليماني؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب اختار الخيار الأكثر تطرفا بقرار باغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.



وأضافت أنه في الأيام الفوضوية التي أدت إلى مقتل اللواء قاسم سليماني، أقوى قائد عسكري في إيران، وضع كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين خيار قتله - الذي اعتبروه الرد الأكثر تطرفًا على العنف الأخير بقيادة المليشيات العراقية بقيادة إيران في العراق - على القائمة التي قدموها إلى الرئيس ترامب.



وأكدت أن المسئولين الأمريكيين لم يكن في اعتقادهم أن ترامب سيأخذ هذا الخيار. في الحروب التي اندلعن منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، عرض مسئولو البنتاجون في كثير من الأحيان خيارات غير محتمل قبولها للرؤساء لجعل الاحتمالات الأخرى تبدو أكثر قبولا.



وبالفعل رفض ترامب خيار قتل سليماني، لكن بعد رفضه في 28 ديسمبر، والسماح بضربات جوية على ميليشيات شيعية مدعومة من إيران بدلًا من ذلك، ببضعة أيام، استشاط ترامب غضبا وهو يشاهد الهجمات المدعومة من إيران على السفارة الأمريكية في بغداد.



بحلول وقت متأخر من يوم الخميس، ذهب الرئيس للخيار المتطرف. واختار اغتيال سليماني، فاجأ كبار المسؤولين في البنتاجون.



وقال مسؤولون كبار يوم السبت إن ترامب اتخذ هذا القرار، على الرغم من الخلافات في الإدارة حول أهمية ما قال بعض المسؤولين إنه دفق جديد من المعلومات الاستخباراتية حذر من تهديدات للسفارات والقنصليات والعسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق ولبنان.



وقال المسؤولون إن الجنرال سليماني كان قد أتم لتوه جولة في قواته في سوريا ولبنان والعراق، وكان يخطط لهجوم وشيك يمكن أن يودي بحياة مئات الأشخاص.

