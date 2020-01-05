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أخبار العالم

إمام مسجد بـ يافا المحتلة يرفع الأذان وسط مياه الأمطار.. صورة

الأحد 05/يناير/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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شريف سيد
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لإمام مسجد في يافا المحتلة، وهو يرفع الأذان وسط المياه، التي أغرقت المسجد.

ويظهر في الصورة المياه وهي متدفقة في داخل المسجد، بفعل السيول التي ضربت يافا المحتلة، يوم أمس، حيث وقف يرفع الأذان.

وأعلنت البلدية في يافا حالة الطوارئ لمواكبة التطورات على الأرض، في ظل السيول وغرق بيوت وممتلكات.

وأفاد موقع "مفزاك لايف" بأن الفيضانات غمرت عشرات السيارات، فيما احتجزت الفيضانات العديد من الإسرائيليين حيث عملت فرق الإنقاذ على إخلائهم.

وفي شمال اسرائيل تساقطت الثلوج في ساعات الليل وفي ساعات الصباح فوق جبل الشيخ ومرتفعات الجولان وقرى مجدل شمس وقرى بقعاتا ومسعدة وتراكمت لعلو سنتميترات عديدة.

ويزور "الزائر الأبيض" قرية مجدل شمس للمرة الأولى في هذا الموسم الشتوي ، ومن المتوقع قدوم منخفض جوي بارد اخر في الايام القريبة القادمة.

وذكرت الأرصاد الجوية الإسرائيلية أنه من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا سقط حوالي 80 ملم من الأمطار على تل أبيب، ونظرًا لغزارتها تم حظر عدد من الممرات على الطريق 20 بسبب الفيضانات وانهيار التربة إضافة إلى حركة المرور البطيئة والازدحامات في عدة مناطق.

إمام مسجد بـ يافا المحتلة يرفع الأذان وسط مياه الأمطار.. صورة
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