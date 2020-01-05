صوت_الرعد.. عاصفة رعدية تضرب سماء السعودية

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة العربية السعودية هاشتاج #صوت_الرعد تزامنا مع تساقط أمطار علي مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏‎#صوت_الرعد

مين اللي سمع صوت الرعد ويحسبه حرب؟



‏‎#صوت_المطر ‎#صوت_الرعد ‎#الرياض

من يلوم الغيم لا غطى سمِاك

من حلاتك امتلِت ارضك مطر❤️⛈.



‏‎#الدمام_الان اللهم افتَح لنا ابواب رزْقك وَ بركاتِك وَ خيراتِك وَ خزائنك الّتي لا تُعد وَ لا تَنفذ ‎#صوت_الرعد



‏ماشاءالله المناطق كلها تمطر الا جدة دايما وحدها 👀💔 يالله رزقك ورضاك ‎#صوت_الرعد



‏(وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ )

‎#صاعقة_الرياض

‎#صوت_الرعد



‏حيّ الله هالصوت لو طالت المدّهه

اللي يعود مثل العَافية على قلب فَاقدها🍂⛈

‎#صوت_الرعد

