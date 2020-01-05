صوت_الرعد.. عاصفة رعدية تضرب سماء السعودية

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة العربية السعودية هاشتاج #صوت_الرعد تزامنا مع تساقط أمطار علي مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#صوت_الرعد
مين اللي سمع صوت الرعد ويحسبه حرب؟
#صوت_المطر #صوت_الرعد #الرياض
من يلوم الغيم لا غطى سمِاك
من حلاتك امتلِت ارضك مطر❤️⛈.
#الدمام_الان اللهم افتَح لنا ابواب رزْقك وَ بركاتِك وَ خيراتِك وَ خزائنك الّتي لا تُعد وَ لا تَنفذ #صوت_الرعد
ماشاءالله المناطق كلها تمطر الا جدة دايما وحدها 👀💔 يالله رزقك ورضاك #صوت_الرعد
(وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ )
#صاعقة_الرياض
#صوت_الرعد
حيّ الله هالصوت لو طالت المدّهه
اللي يعود مثل العَافية على قلب فَاقدها🍂⛈
#صوت_الرعد
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
#صوت_الرعد
مين اللي سمع صوت الرعد ويحسبه حرب؟
#صوت_المطر #صوت_الرعد #الرياض
من يلوم الغيم لا غطى سمِاك
من حلاتك امتلِت ارضك مطر❤️⛈.
#الدمام_الان اللهم افتَح لنا ابواب رزْقك وَ بركاتِك وَ خيراتِك وَ خزائنك الّتي لا تُعد وَ لا تَنفذ #صوت_الرعد
ماشاءالله المناطق كلها تمطر الا جدة دايما وحدها 👀💔 يالله رزقك ورضاك #صوت_الرعد
(وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ )
#صاعقة_الرياض
#صوت_الرعد
حيّ الله هالصوت لو طالت المدّهه
اللي يعود مثل العَافية على قلب فَاقدها🍂⛈
#صوت_الرعد