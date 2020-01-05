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أخبار العالم

#صوت_الرعد.. عاصفة رعدية تضرب سماء السعودية

الأحد 05/يناير/2020 - 05:13 ص
السعودية
السعودية
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مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة العربية السعودية هاشتاج #صوت_الرعد تزامنا مع تساقط أمطار علي مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#صوت_الرعد
مين اللي سمع صوت الرعد ويحسبه حرب؟

‏‎#صوت_المطر ‎#صوت_الرعد ‎#الرياض
من يلوم الغيم لا غطى سمِاك
من حلاتك امتلِت ارضك مطر❤️⛈.

‏‎#الدمام_الان اللهم افتَح لنا ابواب رزْقك وَ بركاتِك وَ خيراتِك وَ خزائنك الّتي لا تُعد وَ لا تَنفذ ‎#صوت_الرعد

‏ماشاءالله المناطق كلها تمطر الا جدة دايما وحدها 👀💔 يالله رزقك ورضاك ‎#صوت_الرعد

‏(وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ )
‎#صاعقة_الرياض
‎#صوت_الرعد

‏حيّ الله هالصوت لو طالت المدّهه
اللي يعود مثل العَافية على قلب فَاقدها🍂⛈
‎#صوت_الرعد
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