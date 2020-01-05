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فن

دنيا سمير غانم تتألق ببدلة سوداء لامعة.. شاهد

الأحد 05/يناير/2020 - 06:03 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وحلت دنيا سمير غانم بإطلالة جذابة، وارتدت جاكيت بدلة أسود بحبات الترتر اللامعة ذات اللون الفضى مع بنطلون من نفس قماش الجاكيت، ونسقت معهما توب قطني باللون الأسود.

واختارت دنيا سمير غانم تسريحة شعر عادية، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها لابراز انوثتها.

وسرعان ما تفاعل متابعيها مع الصورة التي نشرتها وحظيت على الالاف التعليقات، وعشرات الالاف من الإعجابات وجاءت الردود بين "قمرررر" و " عسل تبارك الله " و "جميلة كل العصور" و "بتجنني".
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