بعد تتويج النصر السعودي بالسوبر للمرة الـ 44.. مغردون يطلقون #شخبار_البطل

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة العربية السعودية #شخبار_البطل بعد تتويج فريق النصر ببطولة السوبر السعودي للمرة ال44 في تاريخه، عقب تغلبه على فريق التعاون السعودي بركلات الترجيح.
#شخبار_البطل
كل واحد يحتفل على مستواه
ناس تحتفل محلي
وناس تحتفل عالمي 🌚
يا الله الهلال ماترك لنا مجال نتواضع ابد نشوف فرحتهم وضيعة ومبالغ فيها وكأنهم يبون يبردون شي بالخاطر .
#شخبار_البطل
#شخبار_البطل
ليلة للتاريخ
سطر فيها لاعبين الفريق أروع التضحيات ونالوا البطولة ( 44 )
حرة نقية
الهلالين مرتزين ببطولتهم حقت اسياء طيب من اللي انكرها 😂😂😂يا ان النصر ضاغطكم ضغط ع العموم تتذكرون
دونت صيااااااح #شخبار_البطل
مبررررروووووك #شخبار_البطل
يصبح عليكم العالمي البطل الكبير صاحب ال٤٤ بطوله نقيه من الملعب دامت الأفراح والليالي الملاح أيها الأبطال وفالكم الابتسامه وفرحت البطولات ..استمتعوا بصوتٍ عالي ،،
#شخبار_البطل
#شخبار_البطل
كل واحد يحتفل على مستواه
ناس تحتفل محلي
وناس تحتفل عالمي 🌚
يا الله الهلال ماترك لنا مجال نتواضع ابد نشوف فرحتهم وضيعة ومبالغ فيها وكأنهم يبون يبردون شي بالخاطر .
#شخبار_البطل
#شخبار_البطل
ليلة للتاريخ
سطر فيها لاعبين الفريق أروع التضحيات ونالوا البطولة ( 44 )
حرة نقية
الهلالين مرتزين ببطولتهم حقت اسياء طيب من اللي انكرها 😂😂😂يا ان النصر ضاغطكم ضغط ع العموم تتذكرون
دونت صيااااااح #شخبار_البطل
مبررررروووووك #شخبار_البطل
يصبح عليكم العالمي البطل الكبير صاحب ال٤٤ بطوله نقيه من الملعب دامت الأفراح والليالي الملاح أيها الأبطال وفالكم الابتسامه وفرحت البطولات ..استمتعوا بصوتٍ عالي ،،
#شخبار_البطل