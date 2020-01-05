بعد تتويج النصر السعودي بالسوبر للمرة الـ 44.. مغردون يطلقون #شخبار_البطل

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة العربية السعودية #شخبار_البطل بعد تتويج فريق النصر ببطولة السوبر السعودي للمرة ال44 في تاريخه، عقب تغلبه على فريق التعاون السعودي بركلات الترجيح.



‏‎#شخبار_البطل

كل واحد يحتفل على مستواه

ناس تحتفل محلي

وناس تحتفل عالمي 🌚



‏يا الله الهلال ماترك لنا مجال نتواضع ابد نشوف فرحتهم وضيعة ومبالغ فيها وكأنهم يبون يبردون شي بالخاطر .

‎#شخبار_البطل



‏‎#شخبار_البطل

ليلة للتاريخ

سطر فيها لاعبين الفريق أروع التضحيات ونالوا البطولة ( 44 )

حرة نقية



‏الهلالين مرتزين ببطولتهم حقت اسياء طيب من اللي انكرها 😂😂😂يا ان النصر ضاغطكم ضغط ع العموم تتذكرون

دونت صيااااااح ‎#شخبار_البطل



‏مبررررروووووك ‎#شخبار_البطل



‏يصبح عليكم العالمي البطل الكبير صاحب ال٤٤ بطوله نقيه من الملعب دامت الأفراح والليالي الملاح أيها الأبطال وفالكم الابتسامه وفرحت البطولات ..استمتعوا بصوتٍ عالي ،،

‎#شخبار_البطل