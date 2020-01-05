AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد تتويج النصر السعودي بالسوبر للمرة الـ 44.. مغردون يطلقون #شخبار_البطل

الأحد 05/يناير/2020 - 05:46 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
Advertisements
مصطفى كرم
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالمملكة العربية السعودية #شخبار_البطل بعد تتويج فريق النصر ببطولة السوبر السعودي للمرة ال44 في تاريخه، عقب تغلبه على فريق التعاون السعودي بركلات الترجيح.

‏‎#شخبار_البطل
كل واحد يحتفل على مستواه
ناس تحتفل محلي
وناس تحتفل عالمي 🌚

‏يا الله الهلال ماترك لنا مجال نتواضع ابد نشوف فرحتهم وضيعة ومبالغ فيها وكأنهم يبون يبردون شي بالخاطر .
‎#شخبار_البطل

‏‎#شخبار_البطل
ليلة للتاريخ
سطر فيها لاعبين الفريق أروع التضحيات ونالوا البطولة ( 44 )
حرة نقية

‏الهلالين مرتزين ببطولتهم حقت اسياء طيب من اللي انكرها 😂😂😂يا ان النصر ضاغطكم ضغط ع العموم تتذكرون
دونت صيااااااح ‎#شخبار_البطل

‏مبررررروووووك ‎#شخبار_البطل

‏يصبح عليكم العالمي البطل الكبير صاحب ال٤٤ بطوله نقيه من الملعب دامت الأفراح والليالي الملاح أيها الأبطال وفالكم الابتسامه وفرحت البطولات ..استمتعوا بصوتٍ عالي ،،
‎#شخبار_البطل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تتويج الهلال السعودي.. تعرف على قائمة أندية كأس العالم للأندية 2019

شاهد.. لحظة تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه

#الهلال_بطل_اسيا_للمره_السابعه يشعل تويتر.. مغردون: الزعيم سعودى

كواليس وصور تتويج الهلال بـ لقب دوري أبطال آسيا في بلاد الشمس المشرقة.. شاهد

الزمالك يهنئ الهلال | من القاهرة إلى الرياض نبارك الفوز بدوري أبطال آسيا

بالألعاب النارية.. السعودية تحتفل بتتويج الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد تتويج النصر السعودي بالسوبر للمرة الـ 44.. مغردون يطلقون #شخبار_البطل

مواجهات نارية .. موعد مباريات اليوم الأحد 5-1-2020 والقنوات الناقلة

فى ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. تزوج من نورا وطلب العمل بعد علاجه من الإدمان

إيران تصدم قطر: نرفض وساطتكم.. والمواجهة مع أمريكا لا رجعة فيها

الباز: استدعاء الحسين في مشهد مقتل سليماني استخدام للدين في المعركة.. فيديو

شاهد.. من هو قاسم سليماني وكيف تحول لأسطورة إيرانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل

بالتزامن مع مقتل سليماني.. أوباما يلقي بنفسه وسط أسماك القرش.. فيديو وصور

نزعت حجابها وحاولت خنقها.. أمريكية تعتدي بوحشية على فتاة سعودية