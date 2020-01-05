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ساحة رأي

مريم الشكيلية تكتب: تزهو بك الأعوام

الأحد 05/يناير/2020 - 05:33 ص
صدى البلد
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سيدي لطالما كنت أختبئ تحت عباءة إسمك لتزهر الحياة على شفاه مبسمي....
لطالما كان نبضك موصولا بقلبي ليكتب لي الزمان عمرًا بمحاذاتك....
لطالما تشبثت بك كطفل أحكم قبضة يده على الحياة....
سيدي أنا على قيدك منذ أن تعاقبت الفصول على ساحاتي ليعلن الربيع إزدهار فرحي بك...
سيدي أنا على نبضك منذ أن تكاثرت النجمات في مداراتي ويعيد الكون انضباطه...
لم أكن أتصور يومًا أن أسير وحدي في شوارع متفرعه لا عناوين فيها ولا نجمك يلتحف سمائها....
سيدي لطالما كان إسمك هويتي أمني وأماني ووطني وأوطاني...
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