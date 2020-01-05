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بين الناس

أهالى شارع الحى بالمرج يشكون من تراكم القمامة

الأحد 05/يناير/2020 - 06:42 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
بعث أحمد علام أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار القمامة بمنطقة المرج بالقاهرة .

وأوضح احمد أن سكان شارع الحى بالقرب من مستشفى اليوم الواحد بمنطقة المهاجرين بالمرج بالقاهرة يعانون من انتشار القمامة مما ينشر الروائح الكريهة و يفسد المظهر الحضارى للحى.

وطالب القارئ المسئولين بسرعة التدخل من أجل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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