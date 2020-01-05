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أخبار العالم

ليست وصيته.. آخر ما كتب قاسم سليماني بخط يده قبل ساعات من اغتياله

الأحد 05/يناير/2020 - 07:22 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
تداولت وسائل الإعلام الإيرانية ورقة قالت إنها آخر ما كتبه اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بخط يده قبل ساعات من اغتياله.

وقالت وكالة "مهر" إن سليماني كتب الورقة أثناء تواجده في سوريا قبل التوجه إلى المطار والسفر إلى بغداد.

ومكتوب في الورقة المذكورة بعض الأدعية المتفرقة المكتوبة بشكل عشوائي والتي جاء نصها كالتالي:

إلهي لا تكلني

يا الله تقبلني

يا الله إني أحب أن أراك

كما رآك موسى ولم يتمكن من الوقوف والتنفس

اللهم طهرني

وقتل سليماني بعد استهدافه في هجوم أمريكي بواسطة طائرة مسيرة، بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد نشرت وصية سليماني لزوجته والتي قال فيها:"زوجتي، أنا حددت قبري في مزار الشهداء في كرمان، محمود يعرفه، اجعلوه قبرًا متواضعًا، مثل رفاقي الشهداء. اكتبوا عليه “الجندي قاسم سليماني” لا عبارات منمقة".
ليست وصيته.. آخر ما كتب قاسم سليماني بخط يده قبل ساعات من اغتياله
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