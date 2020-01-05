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بين الناس

أهالى حلوان يستغيثون من الباعة الجائلين

الأحد 05/يناير/2020 - 05:04 م
صدى البلد
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كريم ناصر
بعث نور اشرف أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار الباعة الجاائلين بمنطقة حلوان بالقاهرة

وأوضح نور ان سكان منطقة حلوان بالقاهرة تحديدا امام محطة مترو حلوان يعانون من انتشار الباعة الجائلين و سيطرتهم على الارصفة بالشارع ما يعطل حركة السير و يفسد المظهر الحضارى للحى.

وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل حل المشكلة.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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