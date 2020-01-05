AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صندوق إبداع يستقل 40 فكرة و55 سؤالا خلال دقائق بـ الوادي الجديد

الأحد 05/يناير/2020 - 07:32 ص
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد, الملتقى الأول بعنوان "الشباب.. صندوق إبداع" بدار مناسبات مدينة بلاط.

وشهد الملتقى تبادل الرؤى والأفكار بين الشباب وخلقت المسابقة التي تضمنها الملتقى حالة من الزخم والتنافس بين الحضور شباب وشيوخ.

وأعلن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب أمين عام مساعد الحزب بالمحافظة عن المسابقة خلال الملتقى، والتي تضمنت وضع صندوق، ومنح الحضور بضع دقائق ليكتب كل فرد فكرة تكون قابلة للتنفيذ، تساعد في حل مشكلة أو تغير الواقع الذي نعيشه للأفضل، أو تساعد في تنمية القرية، أو المركز أو المحافظة.

واستقبل صندوق "الشباب.. صندوق إبداع" أكثر من ٤٠ فكرة و٥٥ سؤالا خلال دقائق ، وسيحصل صاحب الفكرة القابلة للتنفيذ على المركز الأول، فيما يحصل أصحاب الفكرتين القابلتين للدراسة على الجائزة الثانية والثالثة، حيث حدد الحزب جوائز مالية للفائزين.

وأضاف تامر أن لجنة التقييم ناقشت مقدم المقترح للتعرف على فكرته، وضمت اللجنة الدكتور نبيل حنفي رئيس مجلس مدينه بلاط، والمهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالمحافظة، ووجدي واصف مدير إدارة بلاط التعليمية، وأمين الحزب بمركز بلاط، أومين شباب الحزب بالمحافظة.

وفازت سامية عيد بالجائزة الأولى عن فكرة استغلال جلود الأضاحي ووضعها في أرض الملاحة ببلاط واستغلال هذه الجلود في صناعه السجاد.

وحصل أنور عبد السلام، على جائزة المركز الثاني عن فكرة إحياء التراث، وإنشاء معرض لتسويق منتجات يدوية تحيي تراث الوادين، وحصلت عبير صلاح على الجائزة الثالثة عن فكرة تجميع الألبان من الفلاحين وإنشاء رابطة لتصنيع منتجات الألبان لتحقيق اكتفاء ذاتي لأبناء المركز.

وخلال اللقاء منح النائب تامر عبد القادر، جائزة رابعة للمتسابقة ولاء طه لإصرارها على محاولة إقناع لجنة التحكيم تحية لها من الحزب على إصرارها في أن تفكر وتبدع لتغير الواقع.

وفي نهاية اللقاء جرى تكريم الشباب الذين مثلوا المحافظة في إلقاء الشعر بمنحهم شهادات تقدير وهم محمد منصور شاذلي، وأمنية طه على، من الداخلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب يكرم الفائزين فى مسابقة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين

أصالة تختتم مهرجان الموسيقى الـ 28 بأمسية استثنائية.. ووزيرة الثقافة تسلم جوائز المهرجان

محافظ الدقهلية يزف أنباء سارة للمواطنين .. تعرف عليها

"يوم أن قتلوا الغناء" يبهر الجمهور في مهرجان مكانس للمسرح بالمغرب

مستقبل وطن يختتم دوراته التدريبيه لإعداد القادة والـ icdl في الشرقية

قضايا التعليم والطرق في المؤتمر الحزبي الأول لمستقبل وطن بالوادي الجديد.. صور

ترشيحاتنا

هل الصلاة وأنا جالسة تنقص من أجري عند الله ؟

بعد تدخلها فى ليبيا .. الخارجية السعودية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد تركيا

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل

اشتعال الموقف.. ترامب يهدد بإرسال قوات عسكرية إلى إيران

الباز: استدعاء الحسين في مشهد مقتل سليماني استخدام للدين في المعركة.. فيديو

أهم الأخبار .. ترامب يعلن الحرب.. السعودية تعلق على أزمة ليبيا.. وأزمة بين الأهلى والجبلاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل

بالتزامن مع مقتل سليماني.. أوباما يلقي بنفسه وسط أسماك القرش.. فيديو وصور

نزعت حجابها وحاولت خنقها.. أمريكية تعتدي بوحشية على فتاة سعودية