صندوق إبداع يستقل 40 فكرة و55 سؤالا خلال دقائق بـ الوادي الجديد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد, الملتقى الأول بعنوان "الشباب.. صندوق إبداع" بدار مناسبات مدينة بلاط.



وشهد الملتقى تبادل الرؤى والأفكار بين الشباب وخلقت المسابقة التي تضمنها الملتقى حالة من الزخم والتنافس بين الحضور شباب وشيوخ.



وأعلن النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب أمين عام مساعد الحزب بالمحافظة عن المسابقة خلال الملتقى، والتي تضمنت وضع صندوق، ومنح الحضور بضع دقائق ليكتب كل فرد فكرة تكون قابلة للتنفيذ، تساعد في حل مشكلة أو تغير الواقع الذي نعيشه للأفضل، أو تساعد في تنمية القرية، أو المركز أو المحافظة.



واستقبل صندوق "الشباب.. صندوق إبداع" أكثر من ٤٠ فكرة و٥٥ سؤالا خلال دقائق ، وسيحصل صاحب الفكرة القابلة للتنفيذ على المركز الأول، فيما يحصل أصحاب الفكرتين القابلتين للدراسة على الجائزة الثانية والثالثة، حيث حدد الحزب جوائز مالية للفائزين.



وأضاف تامر أن لجنة التقييم ناقشت مقدم المقترح للتعرف على فكرته، وضمت اللجنة الدكتور نبيل حنفي رئيس مجلس مدينه بلاط، والمهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالمحافظة، ووجدي واصف مدير إدارة بلاط التعليمية، وأمين الحزب بمركز بلاط، أومين شباب الحزب بالمحافظة.



وفازت سامية عيد بالجائزة الأولى عن فكرة استغلال جلود الأضاحي ووضعها في أرض الملاحة ببلاط واستغلال هذه الجلود في صناعه السجاد.



وحصل أنور عبد السلام، على جائزة المركز الثاني عن فكرة إحياء التراث، وإنشاء معرض لتسويق منتجات يدوية تحيي تراث الوادين، وحصلت عبير صلاح على الجائزة الثالثة عن فكرة تجميع الألبان من الفلاحين وإنشاء رابطة لتصنيع منتجات الألبان لتحقيق اكتفاء ذاتي لأبناء المركز.



وخلال اللقاء منح النائب تامر عبد القادر، جائزة رابعة للمتسابقة ولاء طه لإصرارها على محاولة إقناع لجنة التحكيم تحية لها من الحزب على إصرارها في أن تفكر وتبدع لتغير الواقع.



وفي نهاية اللقاء جرى تكريم الشباب الذين مثلوا المحافظة في إلقاء الشعر بمنحهم شهادات تقدير وهم محمد منصور شاذلي، وأمنية طه على، من الداخلة.

