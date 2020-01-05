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أخبار العالم

نيويورك تايمز: شخص واحد كان بمقدوره إنقاذ سليماني من الاغتيال

الأحد 05/يناير/2020 - 07:38 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن كواليس اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس.

وذكرت الصحيفة أن عملية اغتيال سليماني كانت ستلغى على الرغم من أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في حالة واحدة، أن يستقبله مسئول عراقي مقرب من الولايات المتحدة في المطار.

وأضافت نقلا عن مسئولين أمريكيين أن الهجوم على سليماني تم بالاعتماد على مخبرين وأجهزة تصنت واعتراض لاتصالات -من بينها مكالمات بين المرشد علي خامنئي وسليماني- وعمليات استطلاع ووسائل أخرى.

وكان مسئولو البنتاجون، فوجئوا باختيار ترامب لقتل سليماني، حيث كانوا يستبعدون هذا القرار "المتطرف" على الرغم من أنه كان ضمن قائمة الردود المقترحة على عملية مقتل المقاول الأمريكي.

وتابعت أن ترامب في البداية رفض اغتيال سليماني لكنه تراجع عن ذلك بعدما استشاط غضبا من رؤية مشاهد اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.
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