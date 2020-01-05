بعد رفع عقوبة الحبس.. سمية الخشاب تكشف تفاصيل أغنية عربية أنا | فيديو

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن قيامها بتصوير فيديو كليب جديد بعنوان "عربية انا" ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة.



وقالت سمية الخشاب خلال لقائها فى برنامج "theinsiderar": "إن السر وراء تقديمها فيديو كليب "عربية أنا" أنها ترغب فى إبراز دور المرأة العربية فى المجتمع العربى".



وأضافت سمية الخشاب قائلة "إن المراة العربية تستحق النظر إليها وتكريمها والتأكيد على دورها الفعال فى المجتمع العربى، فضلا عن أننا نحاول إبراز بعض الجوانب الأخرى مثل جمالها الداخلى والخارجى.



وكان تم رفع عقوبة الحبس على الفنانة سمية الخشاب فى قضية اتهامها بتحرير شيك بدون رصيد لصالح الفنان أحمد سعد.