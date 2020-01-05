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توك شو

ترامب يهدد بضرب 52 هدفًا داخل إيران .. يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 09:17 ص
ترامب
ترامب
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آيات أحمد
عرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم، الأحد.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:


الوفد
مصطفى الفقى: الإخوان ضغطوا على أردوغان لسرقة خيرات ليبيا


الوطن
مدير الكلية البحرية الأسبق يكشف أهمية تنفيذ عملية " المتوسط" اليوم


صدى البلد
اجتماع طارئ بالبرلمان لبحث التدخل التركي فى ليبيا


أخبار اليوم
وزير الطيران يوجه بضرورة تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وتلبية كافة احتياجاتهم


اليوم السابع
إنشاء أكبر محطة معالجة مياه صرف صحى من نوعها فى العالم ببورسعيد


روسيا اليوم
ترامب يهدد بضرب 52 هدفًا بسرعة وبقوة كبيرة داخل البرلمان

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