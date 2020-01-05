AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

غدا.. الكنيسة المصرية بالكويت تقيم قداس عيد الميلاد المجيد

الأحد 05/يناير/2020 - 09:53 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
تقيم الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت مساء غد /الاثنين/، القداس الالهي لعيد الميلاد المجيد؛ وذلك بكنيسة مارمرقس بمنطقة حولي.

وقالت الكنيسة - في بيان اليوم /الأحد/ - إنه سيتم استقبال الضيوف والمهنئين، ابتداء من التاسعة من صباح يوم /الثلاثاء/ المقبل، وحتى الساعة الواحدة ظهرا.

وقدم راعي الكنيسة القبطية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي، الشكر والمعايدة للشعبين المتحابين المصري والكويتي، متمنيا المزيد من الأمن والاستقرار لجميع شعوب الأرض، وأن يعم السلام والطمأنينة في أرجاء العالم.
Advertisements

ترشيحاتنا

علاج 7 مشاكل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل على الريق؟

فى ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. تزوج من نورا وطلب العمل بعد علاجه من الإدمان

هل قول تقبل الله بعد الصلاة بدعة ؟

رسميا .. نيسان nissan تعلن تخفيض 17 ألف جنيه على بعض موديلاتها في مصر

فضل سورة الفاتحة.. احرص على قراءتها لتنال 3 فوائد عظيمة

هل الصلاة وأنا جالسة تنقص من أجري عند الله ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب 3 مشاكل صحية.. أضرار القهوة على الأسنان

علاج 7 مشاكل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل على الريق؟

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب تويوتا كورولا toyota corolla 2020 وأسعارها بعد الخصم.. صور