غدا.. الكنيسة المصرية بالكويت تقيم قداس عيد الميلاد المجيد



وقالت الكنيسة - في بيان اليوم /الأحد/ - إنه سيتم استقبال الضيوف والمهنئين، ابتداء من التاسعة من صباح يوم /الثلاثاء/ المقبل، وحتى الساعة الواحدة ظهرا.



وقدم راعي الكنيسة القبطية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي، الشكر والمعايدة للشعبين المتحابين المصري والكويتي، متمنيا المزيد من الأمن والاستقرار لجميع شعوب الأرض، وأن يعم السلام والطمأنينة في أرجاء العالم.



تقيم الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت مساء غد /الاثنين/، القداس الالهي لعيد الميلاد المجيد؛ وذلك بكنيسة مارمرقس بمنطقة حولي.