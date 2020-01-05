الكشف على 1640 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية الأمل في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن إجراء الكشف على 1640 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية الأمل مركز بلقاس خلال يومين.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم إصدار 5 قرارات علاج على نفقة الدولة، وتحويل 23 مريضا لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، وإجراء أشعة عادية وموجات صوتية ل168 حالة، و239 تحليلا مختلفا بمعامل الدم والطفيليات،والكشف على160 من أمراض السكر والضغط.



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم.



وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن القافلة استمرت على مدار يومي 3،4يناير الجاري، وضمت 10 عيادات متخصصة شملت 2عيادة باطنة و2عيادة أطفال وعيادة جلدية وعيادة جراحة وعظام وعيادة نسا وتنظيم أسرة، واسنان، وأقيم على هامش القافلة 34 ندوة تثقيفية.