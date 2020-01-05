أبو العينين للرئيس السيسي: كلنا فداء للوطن وندعمك في كل قراراتك.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدي، إن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة عقد اجتماعا مهما أمس، مع محافظ جنوب سيناء ووزير الآثار وأعضاء جمعية مستثمري جنوب سيناء، لافتة إلى أن الاجتماع عقد لبحث سبل تنمية السياحة في جنوب سيناء بشكل عام وشرم الشيخ بشكل خاص من خلال إزالة المعوقات التي تواجه السياحة.



وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس اتحاد المستثمرين العرب حضر الاجتماع، ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، مشيرة إلى أنه ألقى كلمة مهمة فى الاجتماع ووجه رسالة باسم رجال الأعمال المخلصين والمستثمرين للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا فيها دعم كل المصريين للرئيس فى كل ما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومى المصرى.



وتابعت أن رجل الصناعة محمد أبو العينين قدم تحية للقائد الذي يبني المستقبل ويواجه المؤامرات الخارجية والداخلية ضد مصر، موضحة أن محمد أبو العينين أكد أن المصريين سيساندون الرئيس فى كل قراراته حتى لو كلفنا ذلك حياتنا فداءً لتراب وطننا.



وأشارت إلى أن كلمة رجل الصناعة الوطنى كانت هامة جدًا، حيث أكد خلال كلمته أن المستثمرين فى قطاع السياحة عانوا الكثير خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن صناعة السياحة تحتاج للمزيد من الدعم من الدولة لكى ترجع قوية مرة أخرى لما كانت عليه قبل عام 2010.



وأكد محمد أبو العينين، أن هناك الكثير من التحديات التى تواجه المستثمرين ويجب وضع حلول سريعة لها، لافتًا إلى أن صناعة السياحة تحتاج للمزيد من الدعم من الدولة لتعود أكثر قوة وتحقق نهضة حقيقية.



وأوضح، أن عام 2020 سيكون عام الانطلاق والازدهار للسياحة المصرية، مشيدًا بالدعم غير المسبوق الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة السياحة فى مصر، لافتا إلى أن مصر تستحق بما تملكه من مقاصد سياحية وكنوز أثرية أن تكون أكثر الدول جذبًا للسياحة.

