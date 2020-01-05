بعد تعرض مي حلمي للإجهاض.. كوكي تفقد ابنها في الشهور الأولى.. ويسرا بأمر الطبيب.. وإلهام شاهين تفقد الفرصة مرتين.. وغزل ضحية

أثارت الإعلامية مى حلمى بعد إعلانها عن تعرضها للإجهاض حالة من التعاطف معها وهو ما دفع عدد من المشاهير والمتابعين لها لمساندتها وزوجها محمد رشاد الذى أعرب عن حزنه وفى نفس الوقت أكد أن هذا قدر من عند الله متمنيا أن يعوضه خيرا منه.

نرصد عددا من الفنانين اللاتى تعرضن إلى الإجهاض.

مى حلمى

ونشر الفنان محمد رشاد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أعلن فيه عن إجهاض زوجته الإعلامية مي حلمى بعد مرورها بأزمة صحية بأحد المستشفيات خلال أواخر حملها.





وقال محمد رشاد: "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة باذن الله.. قدر الله وماشاء فعل والحمدلله على جميع أمره، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".





ونشر المطرب محمد رشاد، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، صورة لزوجته المذيعة مي حلمي، تظهر فيها على سرير بأحد المستشفيات بعد تعرضها لوعكة صحية.





وطلب محمد رشاد، من جمهوره بالدعاء لزوجته مي حلمي، بالشفاء، ولم يكشف أي تفاصيل حول وعكتها الصحية.





وتفاعل جمهور محمد رشاد مع الصورة، بالدعاء لـ مي حلمي، عبر التعليقات على الصورة.





كوكى

تعرضت الفنانة كوكى مجدى شقيقة الفنانة روبى للإجهاض، ونزيف حاد بعد حملها منذ أشهر قليلة، وطلبت الدعاء من محبيها وجمهورها عبر حسابها الشخصى على فيسبوك.





كوكى مجدى نشرت صورة لها أثناء تواجدها بأحد المستشفيات، وحصلت على تفاعل كبير من أصدقائها.





شادية

أما الفنانة الراحلة شادية تعرضت للتعنيف من زوجها الأول، مما أدى إلى إجهاض طفلها الأول، وعانت كثيرا للحصول على فرصة حمل ثانية وحصلت عليها بالفعل عندما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار، ولكن أثر الإجهاض الأول كان حاضرًا، وفقدت طفلها الثاني، ولم تكرر المحاولة لأسباب طبية.





يسرا

بينما الفنانة يسرا حرمت من الأمومة، بعدما أصر طبيبها الفرنسي على إسقاط الجنين، لأنه كان يشكل خطرا على حياتها، وتخلصت منه بالفعل وهو في الشهر الثالث، ولم تتمكن من الإنجاب لاحقا وهو ما صرحت به يسرا فى عدد من اللقاءات التليفزيونية حيث كانت تصور فيلم "المهاجر" مع المخرج الراحل يوسف شاهين.





إلهام شاهين