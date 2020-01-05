تشيلسي يستضيف نوتينجهام بـ كأس الاتحاد الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي نظيره نونتينجهام فورست، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، ضمن منافسات الدور الرابع، من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.



ويسعى فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والعبور إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد.



على الجانب الآخر يطمح فريق نوتنيجهام الذي يلعب في دوري الدرجة الاولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بطرد البلوز من المسابقة.



وتقام اليوم أيضا العديد من المواجهات ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي أبرزها ليفربول مع إيفرتون، توتنهام مع ميدلسبره، كريستال بالاس مع ديربي كاونتي، شيفيلد يونايتد مع فلايد، تشارلتون مع وست بروميتش.