AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشيلسي يستضيف نوتينجهام بـ كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد 05/يناير/2020 - 09:46 ص
فريق تشيلسي
فريق تشيلسي
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق تشيلسي نظيره نونتينجهام فورست، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة مساء، ضمن منافسات الدور الرابع، من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، والعبور إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد.

على الجانب الآخر يطمح فريق نوتنيجهام الذي يلعب في دوري الدرجة الاولى الإنجليزي "التشامبيونشيب" في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بطرد البلوز من المسابقة.

وتقام اليوم أيضا العديد من المواجهات ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي أبرزها ليفربول مع إيفرتون، توتنهام مع ميدلسبره، كريستال بالاس مع ديربي كاونتي، شيفيلد يونايتد مع فلايد، تشارلتون مع وست بروميتش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لامبارد أفضل مدرب في شهر أكتوبر بـ الدوري الإنجليزي

تشيلسي يستضيف كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. اليوم

توتنهام يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي على حساب شيفيلد

بث مباشر.. مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ماونت وكانتي أساسيين.. تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يستضيف تشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

قتل القتيل ومشي في جنازته| وثائق رسمية: هذا العراقي سلم الإيرانيين لـ أمريكا.. فيديو

البطاطس تسجل 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 5 - 1 - 2020

أخبار الرياضة ليلا ..أزمة قيد كهربا .. قصة توقيع شيكابالا للأهلي .. 109 أعوام على تأسيس الزمالك

مقتل 4 من منفذي هجوم القاعدة العسكرية الأمريكية في كينيا

هل قول تقبل الله بعد الصلاة بدعة ؟

نجاة فنانة من الموت في حريق التهم شقتها بـ أكتوبر.. صور‎

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج 7 مشاكل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل على الريق؟

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب تويوتا كورولا toyota corolla 2020 وأسعارها بعد الخصم.. صور

هل يتشكل الجن في صورة إنسان؟.. إمام مسجد قباء يحسم الجدل